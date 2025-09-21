  2. জাগো জবস

অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৩০ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সীমান্ত ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসিতে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: কোম্পানি সেক্রেটারিয়েট (এও-অফিসার)

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর
বেতন: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৪ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

