বিক্রয় ডটকমে ম্যানেজার পদে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪৭ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিক্রয় ডটকমের লোগো। ফাইল ছবি

অনলাইনে কেনাবেচার মাধ্যম বিক্রয় ডটকমে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিক্রয় ডটকম
বিভাগের নাম: ফাইন্যান্স অ্যান্ড রিপোর্টিং

পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ৭-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বিক্রয় ডটকম করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

