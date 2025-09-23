ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ‘সিনিয়র লেকচারার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি
পদের নাম: সিনিয়র লেকচারার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
