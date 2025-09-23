  2. জাগো জবস

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

প্রকাশিত: ০৬:৪৭ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। ফাইল ছবি

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ‘সিনিয়র লেকচারার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

পদের নাম: সিনিয়র লেকচারার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

