  2. জাগো জবস

১৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৮ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ। ফাইল ছবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরে ৭টি পদে ১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ৯ অক্টোবর অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত (সাপ্তাহিক ও ছুটির দিন ব্যতিত) আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদন করার পর আবেদন ফরম প্রিন্ট করে সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে হবে।

আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আবেদন ফি: মোবাইল ব্যাংকিং শিউরক্যাশ/নগদ/রকেট এর মাধ্যমে ৩০০ টাকা পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

চাকরির-খবর
১৭ পদে নিয়োগ দেবে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এসএসসি পাসেও আবেদন

১৭ পদে নিয়োগ দেবে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এসএসসি পাসেও আবেদন

চাকরির-খবর
৪ পদে জনবল নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৪ পদে জনবল নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

চাকরির-খবর