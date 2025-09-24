১৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরে ৭টি পদে ১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ৯ অক্টোবর অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত (সাপ্তাহিক ও ছুটির দিন ব্যতিত) আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি)
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদন করার পর আবেদন ফরম প্রিন্ট করে সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে হবে।
আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
আবেদন ফি: মোবাইল ব্যাংকিং শিউরক্যাশ/নগদ/রকেট এর মাধ্যমে ৩০০ টাকা পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ