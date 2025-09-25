  2. জাগো জবস

কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৫২ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৯ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৫২ হাজার টাকা
কেয়ার বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশে ‘ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: কেয়ার বাংলাদেশ

পদের নাম: ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: ৫২,৯৩০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: কক্সবাজার (উখিয়া)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক কেয়ার বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

চাকরির-খবর
১৭ পদে নিয়োগ দেবে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এসএসসি পাসেও আবেদন

১৭ পদে নিয়োগ দেবে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এসএসসি পাসেও আবেদন

চাকরির-খবর
৪ পদে জনবল নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৪ পদে জনবল নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

চাকরির-খবর