কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৫২ হাজার টাকা

কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৫২ হাজার টাকা
আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশে ‘ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কেয়ার বাংলাদেশ
পদের নাম: ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: ৫২,৯৩০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: কক্সবাজার (উখিয়া)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক কেয়ার বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ