  2. জাগো জবস

আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪২ এএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
আরএফএল গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘পিএইচপি ডেভেলপার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ

পদের নাম: পিএইচপি ডেভেলপার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিএসই)
অভিজ্ঞতা: ২-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: রাজশাহী

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আরএফএল গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এমএস

