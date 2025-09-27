ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে দারাজ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে দারাজ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেডে ‘ইন্টার্ন’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: হিউম্যান রিসোর্সেস
পদের নাম: ইন্টার্ন
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
