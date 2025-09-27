অফিসার নিয়োগ দেবে ওরি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

অফিসার নিয়োগ দেবে ওরি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
ওরি ব্যাংক বাংলাদেশের বিভিন্ন শাখায় ‘আইটি সিকিউরিটি অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওরি ব্যাংক
পদের নাম: আইটি সিকিউরিটি অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওরি ব্যাংক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ