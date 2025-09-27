  2. জাগো জবস

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৮২ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৫ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে (এএবি) ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: কমিউনিটি সেন্টার অ্যান্ড ইনফারমেশন সার্ভিস সেন্টার (সিসি অ্যান্ড আইএসসি)

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসএস/বিবিএ/স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: ৮২,৯৭৭ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: কক্সবাজার (টেকনাফ, উখিয়া)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

