ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্সে নিয়োগ, ২০ বছর হলেই আবেদন

ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্সে নিয়োগ, ২০ বছর হলেই আবেদন
ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২০-৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
