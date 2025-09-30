  2. জাগো জবস

ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্সে নিয়োগ, ২০ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৩৬ এএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২০-৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

