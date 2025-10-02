  2. জাগো জবস

আখতার গ্রুপে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১১ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
আখতার গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আখতার গ্রুপে ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আখতার গ্রুপ
বিভাগের নাম: সেলস

পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২২ বছর
কর্মস্থল: চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, গাজীপুর, খাগড়াছড়ি, নরসিংদী, নেত্রকোনা, নোয়াখালী, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, ঠাঁকুরগাও, ঢাকা (সাভার)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আখতার গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

