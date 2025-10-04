এজিএম নিয়োগ দেবে যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স, কর্মস্থল গাজীপুর

এজিএম নিয়োগ দেবে যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স, কর্মস্থল গাজীপুর
যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড
বিভাগের নাম: হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস অ্যান্ড কুকওয়্যার প্রোডাকশন
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩৫ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
