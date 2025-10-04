টেরিটরি ম্যানেজার নিয়োগ দেবে নিটল-নিলয় গ্রুপ

টেরিটরি ম্যানেজার নিয়োগ দেবে নিটল-নিলয় গ্রুপ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিটল-নিলয় গ্রুপে ‘টেরিটরি ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: নিটল-নিলয় গ্রুপ
বিভাগের নাম: সেলস, হিরো মটরসাইকেল
পদের নাম: টেরিটরি ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ২-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক নিটল-নিলয় গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ