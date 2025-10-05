  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৩ এএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
নিয়োগ দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার টু ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: লোন অপারেশনস, ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ক্রেডিট রিস্ক

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার টু ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা 
২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন 
৮০ জনকে নিয়োগ দেবে ঢাকা ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন 

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৪ টাকা 
২৫ সহকারী পরিচালক নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় 
৪৬ জনকে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স 

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৫৭ জনকে নিয়োগ দেবে রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি

৫৭ জনকে নিয়োগ দেবে রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি

চাকরির-খবর
৪ পদে জনবল নিয়োগ দেবে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি

৪ পদে জনবল নিয়োগ দেবে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি

চাকরির-খবর
৫৩ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬

৫৩ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬

চাকরির-খবর