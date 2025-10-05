  2. জাগো জবস

সহকারী শিক্ষক নেবে সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫৯ এএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
সহকারী শিক্ষক নেবে সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের লোগো। ফাইল ছবি

সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১৪ জন ‘সহকারী শিক্ষক’ নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

  • প্রতিষ্ঠানের নাম: সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
    বিভাগের নাম এবং পদসংখ্যা: বাংলা-২, ইংরেজি-৩, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-১, ভৌত বিজ্ঞান-২, ইসলাম শিক্ষা-১, সাধারণ শিক্ষক (প্রাথমিক শাখা)-৫

পদের নাম: সহকারী শিক্ষক
পদসংখ্যা: ১৪ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারণ হবে।

আরও পড়ুন
৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা 
২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন 
৮০ জনকে নিয়োগ দেবে ঢাকা ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন 

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৪০ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)

আবেদনের ঠিকানা: অধ্যক্ষ, সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর-১৭৫১। অথবা ই-মেইল shafipuridealpubliccollege@gmail.com এর মাধ্যমেও সিভি পাঠিয়ে আবেদন করা যাবে। প্রার্থীকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবিসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

আরও পড়ুন
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৪ টাকা 
২৫ সহকারী পরিচালক নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় 
৪৬ জনকে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স 

পরীক্ষার তারিখ: ১১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ শনিবার সকাল ১০টা

আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৫৭ জনকে নিয়োগ দেবে রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি

৫৭ জনকে নিয়োগ দেবে রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি

চাকরির-খবর
৪ পদে জনবল নিয়োগ দেবে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি

৪ পদে জনবল নিয়োগ দেবে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি

চাকরির-খবর
৬৫ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল

৬৫ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল

চাকরির-খবর