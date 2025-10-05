সহকারী শিক্ষক নেবে সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

সহকারী শিক্ষক নেবে সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১৪ জন ‘সহকারী শিক্ষক’ নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
- প্রতিষ্ঠানের নাম: সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
বিভাগের নাম এবং পদসংখ্যা: বাংলা-২, ইংরেজি-৩, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-১, ভৌত বিজ্ঞান-২, ইসলাম শিক্ষা-১, সাধারণ শিক্ষক (প্রাথমিক শাখা)-৫
পদের নাম: সহকারী শিক্ষক
পদসংখ্যা: ১৪ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারণ হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৪০ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)
আবেদনের ঠিকানা: অধ্যক্ষ, সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর-১৭৫১। অথবা ই-মেইল shafipuridealpubliccollege@gmail.com এর মাধ্যমেও সিভি পাঠিয়ে আবেদন করা যাবে। প্রার্থীকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবিসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
পরীক্ষার তারিখ: ১১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ শনিবার সকাল ১০টা
আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস