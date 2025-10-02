  2. জাগো জবস

৬৫ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৪ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে ৬টি পদে ৬৫ জন আবাসিক মেডিকেল অফিসার নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত সরাসরি অথবা ডাকযোগে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট (ঢাকা শিশু হাসপাতাল)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

বয়স: ১৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

আবেদন ফি: পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট এর অনুকূলে ২০০০ টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে। টাকা জমার রশিদ অবশ্যই আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

