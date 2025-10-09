  2. জাগো জবস

কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন এক লাখ ৯৫ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫২ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
কেয়ার বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশে ‘টিম লিডার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। মাসিক বেতন এক লাখ ৯৫ হাজার ৯৪৬ টাকাসহ পাবেন অন্যান্য সুবিধা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: কেয়ার বাংলাদেশ

পদের নাম: টিম লিডার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৭-৮ বছর
বেতন: ১৯৫,৯৪৬ টাকা

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক কেয়ার বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

