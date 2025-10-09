  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে ওয়েভ ফাউন্ডেশন, থাকতে হবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫১ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
ওয়েভ ফাউন্ডেশনের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশনে ‘কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়েভ ফাউন্ডেশন

পদের নাম: কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: রাজশাহী

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওয়েভ ফাউন্ডেশন করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

