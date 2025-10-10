  2. জাগো জবস

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ এএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, থাকছে না বয়সসীমা
ব্যাংক এশিয়া পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি 

ব্যাংক এশিয়া পিএলসিতে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্যাংক এশিয়া পিএলসি
বিভাগের নাম: ডিসপুট অ্যান্ড সেটলমেন্ট অব এডিসি, আপ টু এভিপি

পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (অ্যাকাউন্টিং/বিজনেস/ফাইন্যান্স/সমমান) অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৮-১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ব্যাংক এশিয়া পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৪ টাকা

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ, এসএসসি পাসেও আবেদন

নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ, এসএসসি পাসেও আবেদন

চাকরির-খবর
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২ টাকা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২ টাকা

চাকরির-খবর
৪৪ শিক্ষক-কর্মচারী নেবে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

৪৪ শিক্ষক-কর্মচারী নেবে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

চাকরির-খবর