প্রভাষক নিয়োগ দেবে গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪১ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ। ফাইল ছবি

গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজে ‘প্রভাষক’ পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজে
বিষয়ের নাম: ইংরেজি ,উচ্চতর গণিত এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন

পদের নাম: প্রভাষক
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা স্নাতক। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৯ম গ্রেড ও প্রচলিত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: গাজীপুর

আবেদনের ঠিকানা: অধ্যক্ষ, গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, বিওএফ, গাজীপুর সেনানিবাস, গাজীপুর-১৭০৩।

আবেদন ফি: অধ্যক্ষ, গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ বরাবর সোনালী ব্যাংক, বিওএফ গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট শাখার অনুকূলে প্রভাষক পদের জন্য ৫০০ টাকার অফেরতযোগ্য ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে। টাকা জমার রশিদ অবশ্যই আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

