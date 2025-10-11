  2. জাগো জবস

১০০ জনকে নিয়োগ দেবে যমুনা গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৯ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
যমুনা গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান যমুনা গ্রুপে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ১০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: প্লাজা সেলস

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক যমুনা গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

