স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে দারাজ, কর্মস্থল ঢাকা

প্রকাশিত: ১২:০৪ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাটাগরি হেড/ক্যাটাগরি লিড’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রীধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: ইলেক্ট্রনিক্স, কমার্শিয়াল

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাটাগরি হেড/ক্যাটাগরি লিড
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন/মার্কেটিং/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ৮-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

