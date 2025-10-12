ট্রেইনি অফিসার নেবে সজীব গ্রুপ, কর্মস্থল নারায়ণগঞ্জ

ট্রেইনি অফিসার নেবে সজীব গ্রুপ, কর্মস্থল নারায়ণগঞ্জ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সজীব গ্রুপে ‘ট্রেইনি অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই নারায়ণগঞ্জ জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সজীব গ্রুপ
বিভাগের নাম: কোয়ালিটি কন্ট্রোল (কিউসি)
পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (কেমিস্ট্রি/ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন/ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি)
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সজীব গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ