ডিএসএম নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, থাকছে না বয়সসীমা

ডিএসএম নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, থাকছে না বয়সসীমা
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে ‘ডিএসএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই মার্কেটিং বিভাগ থেকে এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি
বিভাগের নাম: এসইএপি ডিলার নেটওয়ার্ক
পদের নাম: ডিএসএম
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ৮-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ