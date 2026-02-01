নিয়োগ দেবে অলিম্পিক, ৪৫ বছর বয়সেও আবেদন

নিয়োগ দেবে অলিম্পিক, ৪৫ বছর বয়সেও আবেদন
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা পাস অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
বিভাগের নাম: সিভিল
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক (সিভিল)
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩৫-৪৫ বছর
কর্মস্থল: বরিশাল, ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
