  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, ফ্রেশারদের অগ্রাধিকার

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
ওয়াটারএইড বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশে ‘ইয়াং প্রফেশনালস’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। চাকরির ক্ষেত্রে ফ্রেশারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: আইসিটি

পদের নাম: ইয়াং প্রফেশনালস
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা স্নাতক (সিএসই/সিএস/আইটি/ইসিই)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওয়াটারএইড বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

