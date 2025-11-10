  2. জাগো জবস

ব্র্যাকে নিয়োগ, ১৮ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:১৪ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ব্র্যাকের লোগো। ফাইল ছবি 

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে ‘প্রজেক্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। নারায়ণগঞ্জ জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক

পদের নাম: প্রজেক্ট অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ১৮ বছর
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ব্র্যাক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

