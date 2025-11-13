  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে পারসোনা, ২২ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫৫ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
পারসোনা বিউটি কেয়ার লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি 

রূপচর্চা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান পারসোনা বিউটি কেয়ার লিমিটেডে ‘ব্র্যান্ড স্পেশালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ২২ বছর হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: পারসোনা বিউটি কেয়ার লিমিটেড

পদের নাম: ব্র্যান্ড স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং)/এমবিএ/স্নাতক/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১-৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক পারসোনা বিউটি কেয়ার লিমিটেড করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

