ঢাকায় নিয়োগ দেবে এনআরবিসি ব্যাংক, স্নাতক পাসেও আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে এনআরবিসি ব্যাংক, স্নাতক পাসেও আবেদন
এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসিতে ‘চিফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার (সিআইটিও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৫৫ বছরেও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: চিফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার (সিআইটিও)
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৫৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এএসএম