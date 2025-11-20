  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে এনআরবিসি ব্যাংক, স্নাতক পাসেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ এএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকায় নিয়োগ দেবে এনআরবিসি ব্যাংক, স্নাতক পাসেও আবেদন
এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি 

এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসিতে ‘চিফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার (সিআইটিও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৫৫ বছরেও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: চিফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার (সিআইটিও)
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
৮৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৮৮০ অফিসার নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ১০ ব্যাংক
২১৮ জনকে নিয়োগ দেবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৫৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আরও পড়ুন
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১১৪ জনের নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৯৩ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ

৯৩ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৫টি পদে জনবল নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৫টি পদে জনবল নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২৬ জনকে নিয়োগ দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এসএসসি পাসেও আবেদন

২৬ জনকে নিয়োগ দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এসএসসি পাসেও আবেদন