ওয়ালটনে নিয়োগ, ফ্রেশার প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
ওয়ালটনে নিয়োগ, ফ্রেশার প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে ‘অ্যাকাউন্টস অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি
বিভাগের নাম: সার্ভিস পয়েন্ট

পদের নাম: অ্যাকাউন্টস অফিসার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা বিবিএ
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

