এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ

এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে (এমজিআই) ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)
বিভাগের নাম: আউটলেট অপারেশন, ফ্রেশ সুপারমার্ট
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই) আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
