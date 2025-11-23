কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন এক লাখ ৭০ হাজার টাকা

কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন এক লাখ ৭০ হাজার টাকা
আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশে ‘প্রজেক্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। মাসিক বেতন এক লাখ ৭০ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কেয়ার বাংলাদেশ
পদের নাম: প্রজেক্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসএস অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: ১৭০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে কেয়ার বাংলাদেশ আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ