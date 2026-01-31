নিয়োগ দেবে অ্যাকশনএইড, বেতন ৭৮ হাজার টাকা
যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে (এএবি) ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। কক্সবাজার জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন ৭৮ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: এমইএএল
পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: ৭৮,০১৫ টাকা
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
২৮৫ জনকে নিয়োগ দেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: কক্সবাজার
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ, বিবাহিতরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ
১৩৩ জনকে নিয়োগ দেবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি
শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যাল
আবেদনের শেষ সময়: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ