নিয়োগ দেবে অ্যাকশনএইড, বেতন ৭৮ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে (এএবি) ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। কক্সবাজার জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন ৭৮ হাজার টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: এমইএএল

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: ৭৮,০১৫ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: কক্সবাজার

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

