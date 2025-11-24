ওয়েভ ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, বেতন ৪৭ হাজার টাকা

ওয়েভ ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, বেতন ৪৭ হাজার টাকা
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশনে ‘এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। মাসিক বেতন ৪৭ হাজার টাকা। ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়েভ ফাউন্ডেশন
পদের নাম: এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা বিএসসি
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: ৪৭,৭০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়েভ ফাউন্ডেশন আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ