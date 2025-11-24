  2. জাগো জবস

ওয়েভ ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, বেতন ৪৭ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩০ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ওয়েভ ফাউন্ডেশনের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশনে ‘এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। মাসিক বেতন ৪৭ হাজার টাকা। ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়েভ ফাউন্ডেশন

পদের নাম: এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা বিএসসি
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: ৪৭,৭০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়েভ ফাউন্ডেশন আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

