  2. জাগো জবস

এসএসসি পাসে নিয়োগ দিচ্ছে মীনা বাজার, ১৮ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
মীনা বাজারের লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশের অন্যতম সুপার শপ মীনা বাজারে ‘ক্যাশিয়ার/সেলসম্যান’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ করা হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি অথবা এইচএসসি পাস হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মীনা বাজার
বিভাগের নাম: শোরুম

পদের নাম: ক্যাশিয়ার/সেলসম্যান
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৮,০০০-১০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ১৮-২৮ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (আদাবর,বসিলা, ঢাকা উদ্যান, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, মোহাম্মদপুর হাউজিং, নবীনগর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মীনা বাজার আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

