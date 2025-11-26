অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স

  2. জাগো জবস

অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স

প্রকাশিত: ০৩:২৭ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে ‘বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: অ্যাফরডেবল হোম লোন

পদের নাম: বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

