জেন্টল পার্কে ২০ কর্মীর নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

জেন্টল পার্কে ২০ কর্মীর নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ
ফ্যাশন হাউজ জেন্টল পার্কে ‘আউটলেট ক্যাশিয়ার’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: জেন্টল পার্ক
পদের নাম: আউটলেট ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: ১৮,০০০-২০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে জেন্টল পার্ক আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ