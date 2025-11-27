  2. জাগো জবস

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
আরএফএল গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী ফ্রেশারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: ইন্টারনাল অডিট

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৩ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আরএফএল গ্রুপ আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

