নিয়োগ দেবে নেসকো, বেতন এক লাখ ৪৯ হাজার টাকা

নিয়োগ দেবে নেসকো, বেতন এক লাখ ৪৯ হাজার টাকা
নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসিতে (নেসকো) ‘এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। মাসিক বেতন এক লাখ ৪৯ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি (নেসকো)
বিভাগের নাম: ফাইন্যান্স
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমকম (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ১৮ বছর
বেতন: ১৪৯,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ ৪৫-৬০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি (নেসকো) আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদন ফি: আবেদনকারীকে অনলাইনের মাধ্যমে দুই হাজার টাকা জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ