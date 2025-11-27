  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে নেসকো, বেতন এক লাখ ৪৯ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৮ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
নিয়োগ দেবে নেসকো, বেতন এক লাখ ৪৯ হাজার টাকা
নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসিতে (নেসকো) ‘এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। মাসিক বেতন এক লাখ ৪৯ হাজার টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি (নেসকো)
বিভাগের নাম: ফাইন্যান্স

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমকম (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ১৮ বছর
বেতন: ১৪৯,০০০ টাকা

আরও পড়ুন
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
১১৫২ জনকে নিয়োগ দেবে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
৮৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ ৪৫-৬০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি (নেসকো) আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদন ফি: আবেদনকারীকে অনলাইনের মাধ্যমে দুই হাজার টাকা জমা দিতে হবে।

আরও পড়ুন
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
২১৮ জনকে নিয়োগ দেবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

আবেদনের শেষ সময়: ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৫ শিক্ষক নিয়োগ দেবে বুয়েট

১৫ শিক্ষক নিয়োগ দেবে বুয়েট