ম্যানেজার নিয়োগ দিচ্ছে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজার নিয়োগ দিচ্ছে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স, কর্মস্থল ঢাকা
বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসিতে ‘হেড অব বিজনেস ফাইন্যান্স (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার টু ম্যানেজার)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি
পদের নাম: হেড অব বিজনেস ফাইন্যান্স (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার টু ম্যানেজার)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা বিবিএ
অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এমএস