নিয়োগ দেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

নিয়োগ দেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসিতে ‘জেনারেল প্রোকিউরমেন্ট অফিসার (এসইও-পিও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ/এমবিএ/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: জেনারেল প্রোকিউরমেন্ট অফিসার (এসইও-পিও)
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/স্নাতকোত্তর (ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ