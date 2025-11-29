ম্যানেজার নিয়োগ দেবে উত্তরা মটরস, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে উত্তরা মটরস, কর্মস্থল ঢাকা
উত্তরা মটরস লিমিটেডে ‘ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ৪০ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: উত্তরা মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: ট্যাক্স
পদের নাম: ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএস/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০-৫৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে উত্তরা মটরস লিমিটেড আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
