ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে (এমটিবি) ‘অ্যাসোসিয়েট টু অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি)
বিভাগের নাম: সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট টু অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিএসই)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
১১৫২ জনকে নিয়োগ দেবে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আরও পড়ুন
৮৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
আবেদনের শেষ সময়: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ