অফিসার নেবে অ্যাকশনএইড, বেতন ৭৯ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ০৭ মার্চ ২০২৬
অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে (এএবি) ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। কক্সবাজার জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। মাসিক বেতন ৭৯ হাজার টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: ৭৯,৫৬১ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: কক্সবাজার

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

