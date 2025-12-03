  2. জাগো জবস

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক

প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক
বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘রিলেশনশিপ ম্যানেজার (আপ টু এসইও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: রিটেইল ব্যাংকিং (ব্র্যাঞ্চ/সাব ব্র্যাঞ্চ)

পদের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার (আপ টু এসইও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

