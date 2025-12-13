  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে মেরী স্টোপস, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫২ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
মেরী স্টোপস বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান মেরী স্টোপস বাংলাদেশে ‘ফার্মেসি সেলস অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মেরী স্টোপস বাংলাদেশ

পদের নাম: ফার্মেসি সেলস অফিসার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ২০,০০০-২৫,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ফেনী

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মেরী স্টোপস বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

