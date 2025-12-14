জনবল নিয়োগ দেবে আড়ং, থাকছে না বয়সসীমা

জনবল নিয়োগ দেবে আড়ং, থাকছে না বয়সসীমা
পোশাক প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠান আড়ংয়ে ‘নেটওয়ার্ক অ্যান্ড সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে এক থেকে চার বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আড়ং
পদের নাম: নেটওয়ার্ক অ্যান্ড সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা স্নাতক (সিএসই)
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আড়ং আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
