নিয়োগ দিচ্ছে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, বেতন এক লাখ ৩৫ হাজার

নিয়োগ দিচ্ছে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, বেতন এক লাখ ৩৫ হাজার
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে ‘পার্টনারশিপ অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন এক লাখ আট হাজার থেকে এক লাখ ৩৫ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
পদের নাম: পার্টনারশিপ অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: ১০৮,৫৮৯-১৩৫,৭৩৬ টাকা
আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ, ৩০ বছরেও আবেদনের সুযোগ
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
১৩ জনকে নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আবেদন ফি ২২৩
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ