প্রকাশিত: ১১:২০ এএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
ম্যানেজার নিয়োগ দেবে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স
লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসিতে ‘জোনাল ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি
বিভাগের নাম: ক্রেডিট কার্ড সেলস

পদের নাম: জোনাল ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই ঠিাকানায় [email protected] সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

