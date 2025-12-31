ম্যানেজার নিয়োগ দেবে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স
বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসিতে ‘জোনাল ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি
বিভাগের নাম: ক্রেডিট কার্ড সেলস
পদের নাম: জোনাল ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই ঠিাকানায় [email protected] সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
