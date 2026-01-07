  2. জাগো জবস

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, বেতন ৭০ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:০৪ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, বেতন ৭০ হাজার টাকা
আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের লোগো। ফাইল ছবি

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনে ‘মিডিয়া ডিরেক্টর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন ৫০ থেকে ৭০ হাজার টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

পদের নাম: মিডিয়া ডিরেক্টর
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান (জার্নালিজম, মাস কমিউনিকেশন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার)
অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর
বেতন: ৫০,০০০-৭০,০০০ হাজার (আলোচনা সাপেক্ষে)

অন্যান্য সুবিধা: দক্ষতার ভিত্তিতে বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, বছরে ২টি ঈদ বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, নিয়মিত মূল্যায়ন ও প্রমোশন ব্যবস্থা।

আরও পড়ুন
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ, ৩০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা (আফতাবনগর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:
ক. টিভি প্রোগ্রামিং বা প্রফেশনাল স্টুডিও প্রোডাকশনে কমপক্ষে ৩-৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
খ. স্টুডিও অপারেশন, এডিটিং ওয়ার্কফ্লো এবং Wirecast/OBS সম্পর্কে ধারণা।
গ. DATA Video Switcher সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান এবং পরিচালনার অভিজ্ঞতা।
ঘ. স্ক্রিপটিং, স্টোরি টেলিং এবং ক্রিয়েটিভ টিম পরিচালনার সক্ষমতা।
ঙ. জার্নালিজম, মাস কমিউনিকেশন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি (অগ্রাধিকার)।

আরও পড়ুন
নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদে ১০১ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২ টাকা
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

কর্মীর প্রধান দায়িত্ব:
ক. প্রি-প্রোডাকশন থেকে পোস্ট-প্রোডাকশন।
খ. ইনডোর-আউটডোর প্রোগ্রামের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।
গ. পডকাস্ট সেট ডিজাইন, গেস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং মাসিক কন্টেন্ট ক্যালেন্ডার তৈরি।
ঘ. সকল স্টুডিও রেকর্ডিং, পডকাস্ট, লাইভ ও ফিল্ড প্রোডাকশনের সার্বিক তত্ত্বাবধান।
ঙ. টেকনিক্যাল টিম, এডিটর, অডিও–ভিডিও মান এবং প্রপার লাইটিং সেটআপ নিশ্চিত করা।
চ. মিডিয়া টিমের KPI নির্ধারণ, ডেডলাইন ম্যানেজমেন্ট এবং টিম লিডিং।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ফেসবুক পেজ

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

জনবল নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জনবল নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

৬২ জনকে নিয়োগ দেবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি

৬২ জনকে নিয়োগ দেবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি